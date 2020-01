c.width=800;p=(a)=>x[b](400+S(a)*"4335"[k>>1]*32,90+C(a)*8+k*48)||p;for(z=43;--z;p(t,b='moveTo')(t+=7,b='lineTo')(t,++k)(t-7),x.fill())k=z%7

Please log in (or register) to post as a new dweet (copy-paste code somewhere safe to save it meanwhile).